В ВВО прошли учения по антитеррору

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В Восточном военном округе прошли учения по антитеррору. К манёврам привлекли 10 тыс. человек и около 500 единиц техники.
В ВВО прошли учения по антитеррору
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Из Хабаровского края в Амурскую область в срочном порядке перебросили спецназ. Мобильный резерв на бронеавтомобилях «Тигр» и «Тайфун» на марше попал в «засаду». Условные террористы открыли огонь по колонне техники.

Угроза была оперативно нейтрализована. Военнослужащие добрались до аэродрома, откуда транспортники Ан-12 доставили их в заданный район.

Ранее RIA56 сообщало, что в аэропорту Оренбурга прошли антитеррористические учения.

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