В ВВО прошли учения по антитеррору
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Из Хабаровского края в Амурскую область в срочном порядке перебросили спецназ. Мобильный резерв на бронеавтомобилях «Тигр» и «Тайфун» на марше попал в «засаду». Условные террористы открыли огонь по колонне техники.
Угроза была оперативно нейтрализована. Военнослужащие добрались до аэродрома, откуда транспортники Ан-12 доставили их в заданный район.
Ранее RIA56 сообщало, что в аэропорту Оренбурга прошли антитеррористические учения.