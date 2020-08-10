В аэропорту Оренбурга прошли антитеррористические учения

В аэропорту Оренбурга состоялись антитеррористические учения, в которых приняли участие сотрудники правоохранительных органов, спецслужб и других профильных ведомств.

Об этом сообщает RIA56.

По сценарию, условные террористы захватили самолёт с пассажирами и выдвинули невыполнимые политические требования. После поступления сигнала в округе ввели режим усиленного противодействия терроризму, усилили охрану общественного порядка и мест массового скопления людей.

Был организован штурм самолёта.

«В ходе проведения антитеррористического учения поставленные цели выполнены. Все задействованные подразделения справились с поставленными задачами», — заявили в оперативном антитеррористическом штабе Оренбургской области.

Ранее портал «Невские новости» сообщал, что в Псковской области провели антитеррористические учения «Набат-2020».