В аэропорту Оренбурга прошли антитеррористические учения
- © пресс-служба аэропорта «Оренбург»
Об этом сообщает RIA56.
По сценарию, условные террористы захватили самолёт с пассажирами и выдвинули невыполнимые политические требования. После поступления сигнала в округе ввели режим усиленного противодействия терроризму, усилили охрану общественного порядка и мест массового скопления людей.
Был организован штурм самолёта.
«В ходе проведения антитеррористического учения поставленные цели выполнены. Все задействованные подразделения справились с поставленными задачами», — заявили в оперативном антитеррористическом штабе Оренбургской области.
Ранее портал «Невские новости» сообщал, что в Псковской области провели антитеррористические учения «Набат-2020».