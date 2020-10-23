Эксперт прокомментировал предложение ввести «дальневосточный капитал»

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов прокомментировал предложение ввести «дальневосточный капитал».

«В инициативе установить «дальневосточный капитал» есть плюсы. Власти при утверждении законопроекта могли бы предоставить средства и разрешить тратить его на покупку недвижимости, что было бы результативно и выгодно. Никто из людей не отказался бы от такой помощи», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Вместе с тем, считает эксперт, предложение разрешить тратить капитал на собственное дело не оправдано, поскольку большая часть стартапов быстро прогорает.

«Кроме того, недобросовестные граждане могут попросту совершить мошеннические действия», — отметил Колташов.

По его мнению, можно разрешить направлять средства на покупку коммерческой недвижимости, в которой проще открыть своё производство, фирму или ещё что-то.

«Главное — заложенные варианты реализации денег», — пояснил он.

Ранее РИА Новости сообщало, что замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Федот Тумусов предложил установить для жителей Дальнего Востока «дальневосточный капитал» по размеру материнского.