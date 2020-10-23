Эксперт прокомментировал предложение ввести «дальневосточный капитал»

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Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов прокомментировал предложение ввести «дальневосточный капитал».
Эксперт прокомментировал предложение ввести «дальневосточный капитал»
  • Владивосток / © Виталий Аньков
  • РИА Новости

«В инициативе установить «дальневосточный капитал» есть плюсы. Власти при утверждении законопроекта могли бы предоставить средства и разрешить тратить его на покупку недвижимости, что было бы результативно и выгодно. Никто из людей не отказался бы от такой помощи», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Вместе с тем, считает эксперт, предложение разрешить тратить капитал на собственное дело не оправдано, поскольку большая часть стартапов быстро прогорает.

«Кроме того, недобросовестные граждане могут попросту совершить мошеннические действия», — отметил Колташов.

По его мнению, можно разрешить направлять средства на покупку коммерческой недвижимости, в которой проще открыть своё производство, фирму или ещё что-то.

«Главное — заложенные варианты реализации денег», — пояснил он.

Ранее РИА Новости сообщало, что замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Федот Тумусов предложил установить для жителей Дальнего Востока «дальневосточный капитал» по размеру материнского.

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