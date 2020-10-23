Автоэксперты рассказали о самых популярных универсалах в России в 2020 году

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За январь — сентябрь 2020 года в России продано 78 тыс. новых легковых автомобилей в кузове универсал, что на 16% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.
Автоэксперты рассказали о самых популярных универсалах в России в 2020 году
  • Pixabay

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Наибольшей популярностью среди классических универсалов пользовалась модель Lada Vesta SW. Реализовано 36 тыс. машин.

Далее следуют Lada Largus (25 тыс.) и Lada Granta (10 тыс.).

Эта же тройка возглавляет рейтинг самых доступных универсалов.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor дал рекомендации по смене летней резины на зимнюю.

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