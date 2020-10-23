Автоэксперты рассказали о самых популярных универсалах в России в 2020 году
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Наибольшей популярностью среди классических универсалов пользовалась модель Lada Vesta SW. Реализовано 36 тыс. машин.
Далее следуют Lada Largus (25 тыс.) и Lada Granta (10 тыс.).
Эта же тройка возглавляет рейтинг самых доступных универсалов.
Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor дал рекомендации по смене летней резины на зимнюю.