Автоэксперты рассказали о самых популярных универсалах в России в 2020 году

За январь — сентябрь 2020 года в России продано 78 тыс. новых легковых автомобилей в кузове универсал, что на 16% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

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