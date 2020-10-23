Автоэксперт рассказал, почему некоторые россияне не оформляют ДТП

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Автоэксперт Вячеслав Субботин рассказал, почему некоторые россияне предпочитают не оформлять ДТП.
Автоэксперт рассказал, почему некоторые россияне не оформляют ДТП
  • РИА Новости

«Это чисто экономические соображения. Во-первых, очень долго ждать, а у тебя может быть важная встреча или поездка. Время ценно, поэтому участники аварии пытаются договориться между собой», — заявил он в беседе с Nation News.

Во-вторых, полагает эксперт, иногда проще заплатить за мелкую аварию деньгами, чем попасть в статистику страховой компании и несколько лет платить повышенный тариф.

Что касается европротокола, то Субботин отметил, что это можно оформить, если авария до 400 тыс. рублей, во всяком случае в Москве или Санкт-Петербурге.

«Но люди прекрасно понимают, что при аварии с ущербом на 400 тыс. рублей могут быть скрытые дефекты. Поэтому обычно ждут инспектора ГАИ и получают соответствующую справку», — уточнил он.

Ранее заместитель главного редактора радио «Автодор» Сергей Смирнов в беседе с Newinform оценил ситуацию на российском авторынке.

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