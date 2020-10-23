В Брянской области в ДТП погибли три человека

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В Севском районе Брянской области на 472-м км трассы М3 «Украина» произошло столкновение микроавтобуса Volkswagen Transporter с самосвалом Ford.
В Брянской области в ДТП погибли три человека
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на инспектора отдела пропаганды ГИБДД по Брянской области Лидию Ноздрачёву.

«Предварительно, 55-летний водитель автомобиля Volkswagen Transporter выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с самосвалом Ford», — сообщила она.

Ноздрачёва заявила, что «в результате водитель Volkswagen и двое его пассажиров погибли от полученных травм, ещё две его пассажирки доставлены в Севскую райбольницу и в Ряжскую райбольницу».

«Одна из них помещена в реанимацию, у второй, предварительно, перелом ключицы», — добавила она.

В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.

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