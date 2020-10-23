Протоиерея Смирнова похоронили в Благовещенском храме
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- РИА Новости
Во время похорон и отпевания протоиерея Смирнова присутствовали более тысячи человек.
Отпевание в храме Христа Спасителя совершил управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий.
Почётный председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов умер 21 октября в возрасте 69 лет.
Протоиерей Константин Пархоменко в беседе с Nation News назвал Смирнова одним из ярчайших представителей духовенства.