Протоиерея Смирнова похоронили в Благовещенском храме

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Протоиерея Димитрия Смирнова похоронили за алтарём храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Москве, передаёт РИА Новости.
Протоиерея Смирнова похоронили в Благовещенском храме
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Во время похорон и отпевания протоиерея Смирнова присутствовали более тысячи человек.

Отпевание в храме Христа Спасителя совершил управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий.

Почётный председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов умер 21 октября в возрасте 69 лет.

Протоиерей Константин Пархоменко в беседе с Nation News назвал Смирнова одним из ярчайших представителей духовенства.

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