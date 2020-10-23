Протоиерея Смирнова похоронили в Благовещенском храме

Протоиерея Димитрия Смирнова похоронили за алтарём храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Москве, передаёт РИА Новости.

Во время похорон и отпевания протоиерея Смирнова присутствовали более тысячи человек.

Отпевание в храме Христа Спасителя совершил управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий.

Почётный председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов умер 21 октября в возрасте 69 лет.

Протоиерей Константин Пархоменко в беседе с Nation News назвал Смирнова одним из ярчайших представителей духовенства.