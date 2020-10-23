Власти Москвы назвали меры, позволяющие не вводить ограничений из-за COVID-19

Соблюдение масочно-перчаточного режима и перевод работников на удалёнку позволят не вводить в Москве более строгих ограничений по коронавирусу. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

«Соблюдение всех мер и требований, установленных правительством Москвы, поможет справиться нам с этой непростой эпидемиологической ситуацией и не вводить более жёстких ограничительных мероприятий, как это произошло во многих странах», — сказал он.

Он напомнил, что с 12 октября работодатели в Москве обязаны предоставлять информацию столичным властям о переводе сотрудников на удалёнку.

По его словам, с 19 октября власти начали «массовые проверки» тех работодателей, которые не соблюдают установленные требования.

Кроме того, Данчиков сообщил, что в Москве к административной ответственности за нарушение перчаточно-масочного режима с 1 сентября привлекли более 46 тыс. человек.

В начале октября Данчиков отмечал, что введение более жёстких мер из-за коронавирусной инфекции не потребуется, если будет соблюдаться масочный режим.