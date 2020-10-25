Россияне рассказали, как выглядит идеальный выходной

Согласно данным опроса, 26% россиян считают, что выходной день — это время для общения с супругами, детьми и родителями. Результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob есть в распоряжении RT.

Ещё у четверти россиян (24%) с отлично проведённым выходным ассоциируется прогулка.

В том, что идеальный уикенд — это спорт и активный отдых, уверены 17% россиян. Выезд на шашлыки считают отличным завершением рабочей недели 14% опрошенных.

Кроме того, для 8% россиян идеальный досуг — это общение с друзьями, а 7% предпочитают просто выспаться.

По 6% опрошенных считают, что в свой идеальный выходной день они успеют переделать все домашние дела, посетить музей или экскурсию.

Всего в опросе приняли участие 1 тыс. респондентов из всех округов страны. Опрос предполагал возможность выбрать несколько вариантов ответов.

Ранее аналитики выяснили, в какие города России, по мнению россиян, лучше всего отправиться осенью. В тройку вошли Санкт-Петербург, Москва и Казань.