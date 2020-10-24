Россияне назвали главные критерии выбора нового автомобиля
- globallookpress.com
По итогам опроса, 44% опрошенных ориентировались на экономичность, 38% — на безопасность.
Внешний вид интересует 37%, размер — 36%, ещё 35% ориентируются на марку автомобиля.
При этом, согласно опросу, женщины чаще мужчин обращали внимание на размер автомобиля и его безопасность, однако мужчины чаще выбирали, исходя из типа топлива.
Для возрастной группы от 18 до 24 лет в приоритете был внешний вид автомобиля (73%), его марка (49%) и престижность модели (25%).
Респонденты старших возрастных групп чаще уделяли внимание безопасности.
Всего в опросе приняли участие 1,5 тыс. автомобилистов старше 18 лет. Опрос предполагал возможность выбрать несколько вариантов ответа.
Ранее в России вступил в силу закон, позволяющий приобрести полисы ОСАГО через финансовые платформы.
Так называемые маркетплейсы дадут автовладельцам возможность сравнить предложения различных страховых компаний и приобрести наиболее подходящую услугу.