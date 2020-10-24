Россияне назвали главные критерии выбора нового автомобиля

Короткая ссылка
Ангелина Шурпина
Аналитики выяснили, на что, помимо цены, ориентируются автовладельцы при выборе транспортного средства. Результаты исследования аналитического центра НАФИ есть в распоряжении RT.
Россияне назвали главные критерии выбора нового автомобиля
  • globallookpress.com

По итогам опроса, 44% опрошенных ориентировались на экономичность, 38% — на безопасность.

Внешний вид интересует 37%, размер — 36%, ещё 35% ориентируются на марку автомобиля.

При этом, согласно опросу, женщины чаще мужчин обращали внимание на размер автомобиля и его безопасность, однако мужчины чаще выбирали, исходя из типа топлива.

Для возрастной группы от 18 до 24 лет в приоритете был внешний вид автомобиля (73%), его марка (49%) и престижность модели (25%).

Респонденты старших возрастных групп чаще уделяли внимание безопасности.

Всего в опросе приняли участие 1,5 тыс. автомобилистов старше 18 лет. Опрос предполагал возможность выбрать несколько вариантов ответа.

Ранее в России вступил в силу закон, позволяющий приобрести полисы ОСАГО через финансовые платформы.

Так называемые маркетплейсы дадут автовладельцам возможность сравнить предложения различных страховых компаний и приобрести наиболее подходящую услугу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить