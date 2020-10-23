В ЗАГСах Хабаровска запретили приглашать гостей на бракосочетания

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Власти Хабаровска ввели ограничения по количеству участников в торжественных регистрациях брака в ЗАГСах города, молодожёны будут расписываться без участия приглашённых, сообщили в правительстве региона.
В ЗАГСах Хабаровска запретили приглашать гостей на бракосочетания
  • РИА Новости

«В Хабаровске введены ограничения по количеству участников торжественной регистрации брака. С 23 октября молодожёнов будут расписывать без участия приглашённых. Как пояснили в комитете по делам ЗАГС и архивов правительства края, данная мера вводится в связи с ростом заболеваемости COVID-19», — говорится в заявлении.

Как уточнили в правительстве, ограничения вводятся «только с целью сохранения жизни и здоровья людей», при этом в Комсомольске-на-Амуре и во всех муниципальных районах молодожёнов пока регистрируют в обычном порядке.

Ранее власти Приморья приняли решение об ограничении работы баров, ресторанов и ночных клубов в регионе до 23:00.

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