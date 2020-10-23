Родителей просят не заходить в школы и детсады Приморья

Родителей, приводящих своих детей в школы и детские сады Приморского края, просят не заходить в учебные заведения из-за ситуации с коронавирусом.

«Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рекомендовал главам муниципалитетов проследить, чтобы родители не заходили вместе с детьми в образовательные учреждения», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Данная мера направлена на снижение риска заболевания коронавирусом.

По словам, Кожемяко, родители могут не знать, что они больны.

Ранее правительство Приморья приняло решение об ограничении работы баров, ресторанов и ночных клубов в регионе до 23:00.