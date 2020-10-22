СК проверит информацию об угрозах вдове и дочери актёра Баталова

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Следователи проверят информацию об угрозах в адрес вдовы и дочери актёра Алексея Баталова, а также о сборе средств от их имени. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
СК проверит информацию об угрозах вдове и дочери актёра Баталова
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

Как отмечается, в связи с большим общественным резонансом и новыми подробностями председатель СК Александр Бастрыкин поручил подчинённым изучить данные обстоятельства и доложить о ходе расследования.

В сентябре было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с недвижимостью семьи Баталова.

По данным следствия, вдова и дочь артиста обманным путём лишились доли в квартире, а также мастерской, двух квартир, одна их которых находится в центре Москвы, и крупной суммы денег.

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