СК проверит информацию об угрозах вдове и дочери актёра Баталова
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Как отмечается, в связи с большим общественным резонансом и новыми подробностями председатель СК Александр Бастрыкин поручил подчинённым изучить данные обстоятельства и доложить о ходе расследования.
В сентябре было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с недвижимостью семьи Баталова.
По данным следствия, вдова и дочь артиста обманным путём лишились доли в квартире, а также мастерской, двух квартир, одна их которых находится в центре Москвы, и крупной суммы денег.