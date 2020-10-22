Эксперт прокомментировал продление льготной ипотеки в России
- РИА Новости
«Это длительный процесс. В этом году речь шла о 750 млрд рублей. То есть это тот объём, который готовы были просубсидировать», — заявил он в беседе с телеканалом «360».
По его словам, среди бенефициаров — строительный комплекс и банки.
Как считает эксперт, граждане смогут за счёт данной меры сэкономить.
«Экономия на выплату процентов сейчас составляет порядка 20%. Если на 4% вырастает стоимость жилья, то мы всё равно имеем экономию в 15% на 20-летнем горизонте», — пояснил он.
Ранее сообщалось, что программа льготной ипотеки под 6,5% в России будет продлена до 1 июля 2021 года.
«Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о процессе выдачи сельской ипотеки.