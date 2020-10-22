Защита потерпевших по делу Ефремова оценила смягчение приговора актёру
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Об этом сообщает ТАСС.
«Мы были готовы к такому решению и считаем его справедливым. Мои доверители с самого начала говорили, что согласятся с любым решением суда», — сказал он.
Ранее Мосгорсуд принял решение смягчить приговор актёру Михаилу Ефремову по делу о ДТП в центре Москвы с восьми до 7,5 года колонии общего режима.
Сам актёр в своём последнем слове просил назначить ему наказание, которое не было бы связано с лишением его свободы.