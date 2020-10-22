Защита потерпевших по делу Ефремова оценила смягчение приговора актёру

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Адвокат потерпевшей стороны в деле о ДТП с участием артиста Михаила Ефремова Александр Добровинский прокомментировал решение Мосгорсуда смягчить приговор актёру.
Защита потерпевших по делу Ефремова оценила смягчение приговора актёру
  • © РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы были готовы к такому решению и считаем его справедливым. Мои доверители с самого начала говорили, что согласятся с любым решением суда», — сказал он.

Ранее Мосгорсуд принял решение смягчить приговор актёру Михаилу Ефремову по делу о ДТП в центре Москвы с восьми до 7,5 года колонии общего режима.

Сам актёр в своём последнем слове просил назначить ему наказание, которое не было бы связано с лишением его свободы.

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