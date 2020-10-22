Жаривший сосиски на Вечном огне в Чебоксарах задержан

Полицейские задержали жителя Чебоксар, жарившего сосиски на Вечном огне.

«В одной из социальных сетей было опубликовано видео, как неизвестные готовят еду на Вечном огне Монумента Воинской Славы в Чебоксарах. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 23-летнего чебоксарца, подозреваемого в совершении данного противоправного деяния», — сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Материал проверки передан в СУ СК России по Чувашии.

Ранее в Instagram появилось видео, где молодой человек жарит сосиски на Вечном огне.

Ранее полицейские нашли школьниц, которые танцевали у Вечного огня в Кирове.