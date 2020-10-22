Жаривший сосиски на Вечном огне в Чебоксарах задержан

Короткая ссылка
Полицейские задержали жителя Чебоксар, жарившего сосиски на Вечном огне.
Жаривший сосиски на Вечном огне в Чебоксарах задержан
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

«В одной из социальных сетей было опубликовано видео, как неизвестные готовят еду на Вечном огне Монумента Воинской Славы в Чебоксарах. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 23-летнего чебоксарца, подозреваемого в совершении данного противоправного деяния», — сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Материал проверки передан в СУ СК России по Чувашии.

Ранее в Instagram появилось видео, где молодой человек жарит сосиски на Вечном огне.

Ранее полицейские нашли школьниц, которые танцевали у Вечного огня в Кирове.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить