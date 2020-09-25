Полицейские нашли школьниц, танцевавших у Вечного огня в Кирове
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на портал регионального управления МВД России.
Проверку провели после того, как в интернете появилось видео с подростками, проводившими фотосессию у мемориального комплекса. По данным полиции, это школьницы 13—14 лет, которые ранее не состояли на учёте в органах внутренних дел.
Как утверждают подростки, они фотографировались у Вечного огня в личных целях и не намеревались совершить антиобщественные действия или оскорбить память погибших.
Со школьницами и их родителями провели профилактические беседы. О произошедшем также рассказали руководству учебных заведений, где учатся подростки.
Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области проводят проверку по факту съёмки видеороликов у Вечного огня.