Полицейские нашли школьниц, танцевавших у Вечного огня в Кирове

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Полицейские нашли школьниц, которые танцевали у Вечного огня в Кирове.
Полицейские нашли школьниц, танцевавших у Вечного огня в Кирове
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на портал регионального управления МВД России.

Проверку провели после того, как в интернете появилось видео с подростками, проводившими фотосессию у мемориального комплекса. По данным полиции, это школьницы 13—14 лет, которые ранее не состояли на учёте в органах внутренних дел.

Как утверждают подростки, они фотографировались у Вечного огня в личных целях и не намеревались совершить антиобщественные действия или оскорбить память погибших.

Со школьницами и их родителями провели профилактические беседы. О произошедшем также рассказали руководству учебных заведений, где учатся подростки.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области проводят проверку по факту съёмки видеороликов у Вечного огня.

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