Полицейские нашли школьниц, танцевавших у Вечного огня в Кирове

Полицейские нашли школьниц, которые танцевали у Вечного огня в Кирове.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на портал регионального управления МВД России.

Проверку провели после того, как в интернете появилось видео с подростками, проводившими фотосессию у мемориального комплекса. По данным полиции, это школьницы 13—14 лет, которые ранее не состояли на учёте в органах внутренних дел.

Как утверждают подростки, они фотографировались у Вечного огня в личных целях и не намеревались совершить антиобщественные действия или оскорбить память погибших.

Со школьницами и их родителями провели профилактические беседы. О произошедшем также рассказали руководству учебных заведений, где учатся подростки.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области проводят проверку по факту съёмки видеороликов у Вечного огня.