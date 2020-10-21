Инфекционист Минздрава назвал ношение перчаток эффективным при верном использовании

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Перчатки и кожные антисептики являются равноценно эффективными мерами профилактики инфекционных заболеваний при правильном использовании. Об этом заявил главный инфекционист Минздрава России профессор Владимир Чуланов.
Инфекционист Минздрава назвал ношение перчаток эффективным при верном использовании
  • Pixabay

«Перчатки и кожные антисептики при правильном их использовании — равноценно эффективные меры», — цитирует РИА Новости специалиста.

Он подчеркнул, что перчатки нужно использовать одноразово.

«Мы их надеваем перед тем, как заходим в общественные места, где большие скопления людей, и есть поверхности, к которым мы прикасаемся: дверные ручки, поручни, стеллажи, тележки в магазинах. Важно понимать, что всё это может быть источником инфекции. Поэтому необходимо надевать перчатки перед тем, как зайти туда», — добавил он.

Как уточнил Чуланов, в момент, когда перчатки на руках, надо стараться не прикасаться ими к кожным покровам, особенно к лицу, слизистым, носу, ушам, глазам, поскольку на них может находиться возбудитель COVID-19.

Он также заявил о важности того, как снимать перчатки: необходимо взять за манжет одной рукой и вывернуть, чтобы заражённые поверхности остались внутри.

«В общественном месте как руки, так и перчатки можно обрабатывать кожным антисептиком. Но всё-таки мы должны помнить, что перчатки — это одноразовые средства защиты. Нельзя использовать матерчатые перчатки, которые часто используют много раз. Люди надевают эти перчатки, потом снимают, кладут в карман, затем надевают снова и подолгу носят», — рассказал он.

Он назвал такое использование перчаток категорически неправильным.

Ранее Чуланов, говоря об использовании перчаток в борьбе с COVID-19, назвал более эффективным способом обработку рук кожными антисептиками.

Кроме того, врач высшей категории кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Newinform напомнил о важности ношения масок и перчаток.

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