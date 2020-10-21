Инфекционист Минздрава назвал ношение перчаток эффективным при верном использовании

Перчатки и кожные антисептики являются равноценно эффективными мерами профилактики инфекционных заболеваний при правильном использовании. Об этом заявил главный инфекционист Минздрава России профессор Владимир Чуланов.

«Перчатки и кожные антисептики при правильном их использовании — равноценно эффективные меры», — цитирует РИА Новости специалиста.

Он подчеркнул, что перчатки нужно использовать одноразово.

«Мы их надеваем перед тем, как заходим в общественные места, где большие скопления людей, и есть поверхности, к которым мы прикасаемся: дверные ручки, поручни, стеллажи, тележки в магазинах. Важно понимать, что всё это может быть источником инфекции. Поэтому необходимо надевать перчатки перед тем, как зайти туда», — добавил он.

Как уточнил Чуланов, в момент, когда перчатки на руках, надо стараться не прикасаться ими к кожным покровам, особенно к лицу, слизистым, носу, ушам, глазам, поскольку на них может находиться возбудитель COVID-19.

Он также заявил о важности того, как снимать перчатки: необходимо взять за манжет одной рукой и вывернуть, чтобы заражённые поверхности остались внутри.

«В общественном месте как руки, так и перчатки можно обрабатывать кожным антисептиком. Но всё-таки мы должны помнить, что перчатки — это одноразовые средства защиты. Нельзя использовать матерчатые перчатки, которые часто используют много раз. Люди надевают эти перчатки, потом снимают, кладут в карман, затем надевают снова и подолгу носят», — рассказал он.

Он назвал такое использование перчаток категорически неправильным.

Ранее Чуланов, говоря об использовании перчаток в борьбе с COVID-19, назвал более эффективным способом обработку рук кожными антисептиками.

Кроме того, врач высшей категории кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Newinform напомнил о важности ношения масок и перчаток.