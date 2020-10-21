В Ульяновской области запретят ночную работу баров и ресторанов

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Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов внёс изменения в указ о повышенной готовности из-за коронавируса, согласно которым рестораны, кафе и бары не будут работать в регионе с 22:00 до 07:00.
В Ульяновской области запретят ночную работу баров и ресторанов
  • © Александр Кряжев

«Губернатор Сергей Морозов подписал изменения в указ «О введении режима повышенной готовности»… По 1 декабря с 22:00 до 07:00 приостановлена деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы областного правительства.

Также указ обязывает работодателей перевести не менее 30% штатной численности сотрудников на дистанционный режим работы.

Ранее власти Московской области сообщили, что в регионе не будут закрываться бары и рестораны, там запретят проведение развлекательных мероприятий в ночное время.

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