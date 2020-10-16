В Московской области не будут закрывать бары и рестораны

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Власти Московской области сообщили, что в регионе не будут закрываться бары и рестораны, там запретят проведение развлекательных мероприятий в ночное время.
В Московской области не будут закрывать бары и рестораны
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Бары, кафе, рестораны не закроют в Подмосковье, но лишь запретят с 00.00 до 8.00 часов проводить там любые увеселительные мероприятия», — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв подписал постановление, предполагающее, что с 17 октября в регионе с 00:00 до 08:00 запрещается посещение развлекательных заведений.

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