В Московской области не будут закрывать бары и рестораны

Власти Московской области сообщили, что в регионе не будут закрываться бары и рестораны, там запретят проведение развлекательных мероприятий в ночное время.

Об этом информирует пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Бары, кафе, рестораны не закроют в Подмосковье, но лишь запретят с 00.00 до 8.00 часов проводить там любые увеселительные мероприятия», — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв подписал постановление, предполагающее, что с 17 октября в регионе с 00:00 до 08:00 запрещается посещение развлекательных заведений.