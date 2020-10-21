Мэрия Екатеринбурга пояснила слова главы города о пассажирах без масок

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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский не призывал выгонять людей без масок из общественного транспорта, заявил его пресс-секретарь Анатолий Карманов.
Мэрия Екатеринбурга пояснила слова главы города о пассажирах без масок
  • РИА Новости

«Эта информация не соответствует действительности. Как глава города может призывать выгонять кого-то без масок и перчаток из общественного транспорта? Это не так», — сказал он ТАСС.

Как отметили в мэрии, Высокинский просил всех проявить сознательность и соблюдать масочный режим, а эта фраза вырвана из контекста.

Ранее чиновник в интервью порталу Е1 ответил на вопрос, можно ли выгонять из транспорта COVID-диссидентов.

В Свердловской области действует масочный режим. 1 октября губернатор Евгений Куйвашев потребовал от руководителей муниципалитетов усилить его.

По последним данным, в регионе зафиксировано 33 170 случаев коронавирусной инфекции.

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