Глава Свердловской области потребовал усилить масочный режим

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев потребовал от глав муниципалитетов усилить масочный режим. Об этом сообщили в оперштабе региона.

«Евгений Куйвашев потребовал от глав усилить масочный режим. Губернатор также попросил жителей Среднего Урала внимательно отнестись к хорошо знакомым всем мерам профилактики COVID-19, которые в условиях сезонного роста заболеваемости гриппом и ОРВИ приобретают особое значение», — цитирует штаб РИА Новости.

Как написал губернатор в Instagram, у него есть «вопросы, в частности, к властям Екатеринбурга».

«Складывается впечатление, что в общественном транспорте — трамваях, автобусах, маршрутках — ношение масок перестало быть обязательным. Это недопустимо. Я уже потребовал от главы города усилить контроль», — отметил он.

По данным штаба, за сутки в регионе выявлено 157 новых случаев COVID-19, а общее число зафиксированных случаев составляет 29 311. Общее число умерших — 605.

30 сентября Минтранс Московской области усилил в общественном транспорте контроль за соблюдением масочного режима.