Опрос показал уровень удовлетворённости россиян местом своего проживания

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Три четверти россиян считают комфортным место своего проживания. Об этом свидетельствуют данные совместного опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения и Центра социального проектирования «Платформа».
Опрос показал уровень удовлетворённости россиян местом своего проживания
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

Больше всех довольны местом своего проживания респонденты из Москвы и Санкт-Петербурга (90%).

«Характерно, что дискомфорт среды чаще отмечают жители двух типов населённых пунктов: городов-миллионников без учёта столиц (27%), где бюджета недостаточно для равномерного развития территории, и малых городов (27%)», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что наибольшее недовольство у россиян вызывают вопросы нехватки подходящих рабочих мест (41%), дефицита социальных сервисов (32%), а также упадок местной экономики (31%).

В июле был опубликован рейтинг российских регионов за 2019 год по качеству жизни населения.

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