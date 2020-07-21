Составлен рейтинг российских регионов по качеству жизни

Опубликован рейтинг российских регионов за 2019 год по качеству жизни населения.

Отмечается, что исследование провело рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) по заказу РБК.

Регионы оценивались по десяти критериям, начиная от оборота розничной торговли на душу населения (как индикатора спроса), доступности жилья, уровня занятости и сбережений до обеспеченности педагогами и врачами.

Как уточняется, также принимались во внимание климатические условия проживания.

Среди лидеров рейтинга — Санкт-Петербург, Москва, Белгородская область, Подмосковье и Воронежская область. В конец списка попали Тува, Карачаево-Черкесия, Алтай, Еврейская АО, Калмыкия, Ингушетия и Хакасия.

Ранее сообщалось, что Москва заняла 18-е место в списке перспективных технологических городов Европы. Перечень был составлен журналом fDi Intelligence и специализированным изданием о технологиях и инновациях TNW (The Next Web).

Председатель правления Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития Сергей Беляков прокомментировал в беседе с Nation News данное сообщение.