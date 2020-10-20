Мишустин посетит Мурманскую область

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Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду, 21 октября, посетит с рабочей поездкой Мурманскую область, где примет участие в приёмке головного универсального атомного ледокола «Арктика».
Мишустин посетит Мурманскую область
  • © РИА Новости / Александр Астафьев

«Также запланировано совещание о развитии Северного морского пути (СМП), на котором будут обсуждаться вопросы развития инфраструктуры Арктической зоны Российской Федерации и СМП, развитие грузовой базы СМП и обеспечение ледокольной проводки грузов», — сообщает пресс-служба правительства.

Кроме того, во время поездки Мишустин встретится с инвесторами Арктической зоны и губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

Ранее Мишустин рассказал о выделении средств на стимулирующие выплаты.

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