Мишустин посетит Мурманскую область
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«Также запланировано совещание о развитии Северного морского пути (СМП), на котором будут обсуждаться вопросы развития инфраструктуры Арктической зоны Российской Федерации и СМП, развитие грузовой базы СМП и обеспечение ледокольной проводки грузов», — сообщает пресс-служба правительства.
Кроме того, во время поездки Мишустин встретится с инвесторами Арктической зоны и губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.
Ранее Мишустин рассказал о выделении средств на стимулирующие выплаты.