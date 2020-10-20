В Госдуме предложили агрегаторам такси создать спецотделы для проверки водителей

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил агрегаторам такси создать спецотделы для проверки водителей на наличие судимостей.

«Раз у нас сложилась такая реальность, что работу дают не автопарки, а электронный бизнес, то он должен брать всю полноту ответственности на себя, а не только получение прибыли. И рассматривать это не как предоставление услуги водителю, а как наём на работу со всеми вытекающими последствиями», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как отметил Фёдоров, банки, например, заключают договоры не со всеми подряд — они проверяют человека, и если есть какие-то подозрения, то отказывают в кредите.

Депутат добавил, что в настоящее время в Госдуме прорабатывают поправки в закон о такси, которые «подразумевают в том числе повышение надёжности и качества обслуживания».

Ранее глава профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов в беседе с НСН рассказал, почему большое количество аварий происходит с участием такси, и предположил, как можно ликвидировать подобные проблемы на дорогах.