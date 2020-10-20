Лауреат конкурса «Лидеры России» получила должность в управлении кадров ФНС

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Лауреат первого сезона конкурса «Лидеры России» Вероника Прищепа стала заместителем начальника управления кадров Федеральной налоговой службы.
Лауреат конкурса «Лидеры России» получила должность в управлении кадров ФНС
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

На новом посту Прищепа будет курировать вопросы оценки и развития персонала, работы по управлению талантами, исследования, направленные на изучение характеристик личного состава.

«В новой должности при поддержке коллег будем внедрять принципы работы с талантами, основанные на лучших мировых практиках, которые лежат в основе как конкурса «Лидеры России», так и в самых современных компаниях», — сказала она.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что российский премьер-министр Михаил Мишустин встретился с победительницей суперфинала конкурса «Лидеры России» Людмилой Некрасовой.

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