Лауреат конкурса «Лидеры России» получила должность в управлении кадров ФНС
- РИА Новости
Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.
На новом посту Прищепа будет курировать вопросы оценки и развития персонала, работы по управлению талантами, исследования, направленные на изучение характеристик личного состава.
«В новой должности при поддержке коллег будем внедрять принципы работы с талантами, основанные на лучших мировых практиках, которые лежат в основе как конкурса «Лидеры России», так и в самых современных компаниях», — сказала она.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что российский премьер-министр Михаил Мишустин встретился с победительницей суперфинала конкурса «Лидеры России» Людмилой Некрасовой.