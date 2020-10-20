В Петербурге рассказали о нормативах ввода нового жилья до 2030 года

Власти Санкт-Петербурга договорились с Минстроем России о понижении нормативов ввода нового жилья.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на вице-губернатора Николая Линченко.

Планировалось построить 55 млн кв. м жилья до 2030 года, теперь — 31,6 млн.

Такое решение принято из-за нагрузки, которая легла бы на инженерную и транспортную инфраструктуру.

Как отметил Линченко, её пришлось бы наращивать в геометрической прогрессии.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о темпах ввода жилья с начала года.