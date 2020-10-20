В Петербурге рассказали о нормативах ввода нового жилья до 2030 года
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на вице-губернатора Николая Линченко.
Планировалось построить 55 млн кв. м жилья до 2030 года, теперь — 31,6 млн.
Такое решение принято из-за нагрузки, которая легла бы на инженерную и транспортную инфраструктуру.
Как отметил Линченко, её пришлось бы наращивать в геометрической прогрессии.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о темпах ввода жилья с начала года.