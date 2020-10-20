Число ушедших на карантин по COVID-19 школ в России уменьшилось до 126
- РИА Новости
«Всего в 126 школах в 36 регионах сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19», — говорится в сообщении.
Среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 1,16%, следует из данных ведомства.
19 октября ушло на карантин 27 учебных заведений, вышло с него 28.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что власти пока не рассматривают введение жёстких ограничений в системе образования на фоне пандемии.