Число ушедших на карантин по COVID-19 школ в России уменьшилось до 126

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Количество школ, ушедших на карантин по коронавирусу, уменьшилось в России до 126. Это 0,32% от общего числа школ в стране, следует из инфографики, опубликованной в Telegram-канале Минпросвещения «Большая перемена».
Число ушедших на карантин по COVID-19 школ в России уменьшилось до 126
  • РИА Новости

«Всего в 126 школах в 36 регионах сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19», — говорится в сообщении.

Среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 1,16%, следует из данных ведомства.

19 октября ушло на карантин 27 учебных заведений, вышло с него 28.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что власти пока не рассматривают введение жёстких ограничений в системе образования на фоне пандемии.

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