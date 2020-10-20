Сбербанк создаст сервис с информацией о тратах и передвижении россиян

Сбербанк работает над пилотным сервисом геоаналитики, сообщил вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Станислав Карташов.

Как передаёт РБК, планируется, что программа будет анализировать банковские транзакции россиян и сопоставлять их с информацией о физическом расположении торговых точек.

С помощью этого бизнесу будут рекомендовать решения в сфере управления недвижимостью и земельных отношений (например, где выгоднее разместить магазин). Также данные можно использовать для понимания миграционных потоков (как жители перемещаются между городом и пригородом) для городского и транспортного планирования.

По словам Карташова, уже есть запросы от региональных и муниципальных властей и от торговых сетей.

Он подчеркнул, что вся информация будет использоваться в обезличенном виде.

Ранее Сбер объявил о начале продаж умной медиаприставки SberBox с интегрированным семейством виртуальных ассистентов «Салют».