Сбербанк создаст сервис с информацией о тратах и передвижении россиян

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Сбербанк работает над пилотным сервисом геоаналитики, сообщил вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Станислав Карташов.
Сбербанк создаст сервис с информацией о тратах и передвижении россиян
  • © Максим Блинов/РИА Новости

Как передаёт РБК, планируется, что программа будет анализировать банковские транзакции россиян и сопоставлять их с информацией о физическом расположении торговых точек. 

С помощью этого бизнесу будут рекомендовать решения в сфере управления недвижимостью и земельных отношений (например, где выгоднее разместить магазин). Также данные можно использовать для понимания миграционных потоков (как жители перемещаются между городом и пригородом) для городского и транспортного планирования.

По словам Карташова, уже есть запросы от региональных и муниципальных властей и от торговых сетей. 

Он подчеркнул, что вся информация будет использоваться в обезличенном виде.

Ранее Сбер объявил о начале продаж умной медиаприставки SberBox с интегрированным семейством виртуальных ассистентов «Салют».

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