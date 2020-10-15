Сбер объявил о старте продаж умной медиаприставки SberBox

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Сбер объявил о начале продаж умной медиаприставки SberBox с интегрированным семейством виртуальных ассистентов «Салют».
Сбер объявил о старте продаж умной медиаприставки SberBox
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-релиз.

Как отметил CEO SberDevice Константин Круглов, теперь экосистема Сбера производит не только услуги, но и девайсы.

«Интуитивное управление — в том числе голосовое, ведь SberBox понимает естественный язык — позволяет очень быстро разобраться в устройстве», — сказал он.

Ранее главный редактор портала BigGeek.ru Николай Николаев в беседе с Inforeactor прокомментировал презентацию линейки смартфонов iPhone 12.

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