Сбер объявил о старте продаж умной медиаприставки SberBox
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-релиз.
Как отметил CEO SberDevice Константин Круглов, теперь экосистема Сбера производит не только услуги, но и девайсы.
«Интуитивное управление — в том числе голосовое, ведь SberBox понимает естественный язык — позволяет очень быстро разобраться в устройстве», — сказал он.
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