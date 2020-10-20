В метрополитене Москвы рассказали о подготовке к работе в зимний период

В московском метро проводится подготовка к работе в зимний период. Об этом заявил первый замначальника метрополитена, начальник дирекции инфраструктуры метрополитена Москвы Дмитрий Дощатов.

«С середины сентября мы устанавливаем вторые двери в вестибюлях станций Московского метрополитена. Их общее количество — 5 тыс. На сегодня уже поставлено более 3,5 тыс. Работы проводятся в ночной период — с 01:00 до 05:00, чтобы не мешать пассажирам», — приводятся его слова на сайте мэра Москвы.

Кроме того, Дощатов рассказал о тепловых пунктах в метро.

«Всего таких пунктов у нас 270. На сегодня они все проверены, сделаны необходимые регламентные работы, проведены ревизии, и мы готовы их включать в зимний период», — сказал чиновник.

Ранее стало известно, что со следующей недели на всех станциях метро Москвы будут проверять наличие у пассажиров масок и перчаток.