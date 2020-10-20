СМИ: Минфин предложил сократить численность армии на 100 тысяч человек
- © РИА Новости / Владимир Баранов
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ Минфина, который содержит предложения по оптимизации расходов на ВС.
«Первый пункт предложений финансового ведомства — сокращение штатной численности военнослужащих на 10%. Согласно указу президента, вступившему в силу в 2018 году, она установлена на уровне чуть больше 1 млн человек, то есть речь идёт о ликвидации порядка 100 тыс. должностей», — говорится в тексте.
Кроме того, в Минфине предложили увеличить с 20 до 25 лет срок выслуги, после которой военнослужащий имеет право на получение пенсии.
На данный момент годы обучения в военном вузе засчитываются как выслуга. Согласно документу, университетские годы в стаж работы входить не должны.
Министр обороны России Сергей Шойгу представил российскому президенту Владимиру Путину предложения по более качественному и объёмному выполнению программы вооружения.