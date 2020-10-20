СМИ: Минфин предложил сократить численность армии на 100 тысяч человек

В Министерстве финансов предложили сократить на 100 тыс. человек численность Вооружённых сил России.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ Минфина, который содержит предложения по оптимизации расходов на ВС.

«Первый пункт предложений финансового ведомства — сокращение штатной численности военнослужащих на 10%. Согласно указу президента, вступившему в силу в 2018 году, она установлена на уровне чуть больше 1 млн человек, то есть речь идёт о ликвидации порядка 100 тыс. должностей», — говорится в тексте.

Кроме того, в Минфине предложили увеличить с 20 до 25 лет срок выслуги, после которой военнослужащий имеет право на получение пенсии.

На данный момент годы обучения в военном вузе засчитываются как выслуга. Согласно документу, университетские годы в стаж работы входить не должны.

Министр обороны России Сергей Шойгу представил российскому президенту Владимиру Путину предложения по более качественному и объёмному выполнению программы вооружения.