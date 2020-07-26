Шойгу представил Путину ряд предложений по программе вооружения

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Министр обороны России Сергей Шойгу представил российскому президенту Владимиру Путину предложения по более качественному и объёмному выполнению программы вооружения.
Шойгу представил Путину ряд предложений по программе вооружения
  • РИА Новости

«Многое сделано. Не так давно вы принимали участие в закладке кораблей дальней морской зоны. Помимо этого, есть ещё ряд вопросов, которые, на мой взгляд, помогут более качественному, более объёмному выполнению в количественной части Государственной программы вооружения», — сказал глава Минобороны во время встречи с Путиным.

Он также предложил обсудить ряд вопросов по формированию бюджета на следующий год.

«И третья тема — это, безусловно, всё, что связано с дальнейшими перспективами по развитию нашей научной составляющей, особенно то, что касается реализации программы модернизации военно-промышленного комплекса. Там появились и новые возможности, и новые перспективы», — цитирует Шойгу пресс-служба Кремля.

26 июля по дороге из Санкт-Петербурга на борту самолёта Владимир Путин провёл рабочую встречу с Сергеем Шойгу.

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