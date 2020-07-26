Путин на борту самолёта провёл встречу с Шойгу

По дороге из Санкт-Петербурга на борту самолёта президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с министром обороны Сергеем Шойгу. Глава государства поблагодарил министра за проведение Главного военно-морского парада.

«Передайте, пожалуйста, слова благодарности всему личному составу, всем, кто принимал участие в подготовке этого большого, масштабного и важного мероприятия», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

Шойгу отметил, что благодаря активному и серьёзному вооружению флота и «программе, которая на сегодняшний день есть» России «есть что показать».

Ранее Путин заявил, что Военно-морской флот России оснащён уникальными образцами вооружения и спецтехники.

По его словам, в 2020 году в его состав будет принято 40 кораблей и судов различных классов.