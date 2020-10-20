Эксперты сообщили о двукратном увеличении числа компьютеров в России

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Число компьютеров в России за последние десять лет увеличилось в два раза. Об этом сообщили в медиаофисе Всероссийской переписи населения.
Эксперты сообщили о двукратном увеличении числа компьютеров в России
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

«Технологическое развитие достигло такого уровня, что сегодня число персональных компьютеров в стране уже превышает число жителей. Так, в период с 2010 по 2020 год их количество на 100 человек населения возросло с 63 до 125 единиц», — приводит РИА Новости сообщение.

Кроме того, за последнее десятилетие доля пользователей интернета возросла с 60% населения России до 80%.

Ранее в Минэкономразвития спрогнозировали увеличение на 20,8% числа произведённых компьютеров и электронных изделий в России к 2023 году по сравнению с показателем 2019 года.

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