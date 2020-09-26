МЭР прогнозирует рост производства компьютеров в России

Минэкономразвития прогнозирует увеличение на 20,8% числа произведённых компьютеров и электронных изделий в России к 2023 году по сравнению с показателем 2019 года.

«В 2023 году по сравнению с 2019 годом ожидается увеличение производства компьютеров, электронных и оптических изделий на 20,8%», — отмечается в прогнозе министерства на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов.

Кроме того, к 2023 году в России прогнозируют рост производства машин и оборудования на 7,9% в сравнении с данными 2019 года.

В Минэкономразвития также заявили, что потребление электроэнергии в России по итогам 2020 года сократится на 3,6% на фоне прошлогодней тёплой зимы и ограничений, связанных с коронавирусом.