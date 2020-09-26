Минэкономразвития прогнозирует спад потребления электроэнергии на 3,6%

Потребление электроэнергии в России по итогам 2020 года сократится на 3,6% на фоне прошлогодней тёплой зимы и ограничений, связанных с коронавирусом. Об этом говорится в макроэкономическом прогнозе Минэкономразвития.

«В 2020 году на снижение выработки электроэнергии уже оказали влияние тёплая зима сезона 2019—2020 годов и снижение спроса во время введённых ограничительных мер... Производство электроэнергии в 2020 году оценивается в объёме 1091,8 млрд кВт⋅ч (-4,2%), потребление электроэнергии — 1077,7 млрд кВт·ч (-3,6%)», — говорится в документе.

В то же время в 2021 году прогнозируется рост производства электроэнергии на 3,7% в годовом выражении, в 2022-м — на 1,4%, а в 2023-м — на 1,6%.

К 2023 году также ожидается увеличение электропотребления внутреннего рынка на 3,1% по сравнению с 2019-м, до 1152,6 млрд кВт·ч.

«В среднесрочном периоде объёмы производства электроэнергии будут по-прежнему определяться темпами роста российской экономики», — отмечается в прогнозе.

Ранее глава Минэнерго Александр Новак заявил, что в России в отопительный сезон ожидается рост потребления электроэнергии на 1,6%.