Минэнерго ожидает роста потребления электроэнергии в России

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В России в отопительный сезон ожидается рост потребления электроэнергии на 1,6%, сообщил министр энергетики Александр Новак на совещании с президентом Владимиром Путиным.
Минэнерго ожидает роста потребления электроэнергии в России
  • РИА Новости

«Несмотря на снижение потребления электроэнергии в этом году с начала года на 2,3%, мы ожидаем, что во время прохождения осенне-зимнего периода увеличение потребления составит по сравнению с прошлым годом 1,6%. И мы к этому готовимся», — сказал Новак.

Он уточнил, что 91% из 925 объектов электроэнергетики в контуре внимания Минэнерго готовы к прохождению осенне-зимнего периода.

Ранее заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин рассказал, как в Подмосковье идёт подготовка к отопительному сезону.

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