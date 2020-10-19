Эксперты оценили динамику цен на автомобили в России за шесть лет

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Эксперты аналитического агентства «Автостат» оценили динамику цен на новые автомобили в России за шесть лет.
Эксперты оценили динамику цен на автомобили в России за шесть лет
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

Об этом сообщает газета «Известия».

По данным специалистов, средневзвешенные цены на машины выросли на 67%.

Если в 2014 году в среднем по рынку показатель составлял 1 001 600 рублей, то за восемь месяцев 2020 года он достиг 1 674 000 рублей.

На такой динамике сказалось ослабление рубля по отношению к основным мировым валютам, а также другие факторы, среди которых рост НДС и повышение утилизационного сбора.

Ранее технический эксперт Юрий Антипов в беседе с Newinform оценил эволюцию систем безопасности автомобилей.

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