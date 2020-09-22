Эксперт оценил эволюцию систем безопасности автомобилей

Технический эксперт Юрий Антипов оценил эволюцию систем безопасности автомобилей.

«Сейчас концепция поменялась, и автомобили конструируют иначе. Салон автомобиля теперь представляет собой жёсткую и достаточно безопасную конструкцию, а все навесные элементы спереди делаются, наоборот, легкосминаемыми», — заявил он в беседе с Newinform.

Таким образом, отметил Антипов, в момент столкновения крылья, капот и бампер забирают основную часть энергии удара на себя.

Кроме того, двигатель теперь не уходит в салон, а при ударе падает вниз и уезжает под днище машины, сказал эксперт.

Что касается системы управления рулём, то рулевая колонка представляет собой изогнутую конструкцию на шарнирах.

«При столкновении такой сочленённый шток просто деформируется и не наносит вреда водителю», — сообщил Антипов.

Он отметил и роль подушек безопасности — боковых и фронтальных, причём если раньше фронтальная была только у водителя, то теперь ей защищают и пассажира.

«Как минимум, в современном автомобиле четыре подушки безопасности, но бывают и модели, куда устанавливается шесть таких приспособлений», — добавил эксперт.

Помимо этого, во многих современных машинах есть специальные «умные» системы активной безопасности.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor дал рекомендации по смене летней резины на зимнюю.