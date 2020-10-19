В Москве начала работу выставка «Российская промышленная неделя»

В Москве состоялось открытие выставки «Российская промышленная неделя».

Об этом сообщает ОТР.

Запланировано три отраслевые экспозиции.

На одной из них представлено оборудование для обработки конструкционных материалов. Вторая посвящена технологиям для процессов сварки и резки. На третьей выставлены машины для лесозаготовительной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности.

«Российская промышленная неделя» пройдёт до 22 октября. В ней участвуют около 600 компаний.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Фонд развития промышленности Подмосковья выдал льготных кредитов на 330 млн рублей.