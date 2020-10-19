В Москве начала работу выставка «Российская промышленная неделя»

Короткая ссылка
В Москве состоялось открытие выставки «Российская промышленная неделя».
В Москве начала работу выставка «Российская промышленная неделя»
  • © Пресс-служба ЦВК «Экспоцентр»

Об этом сообщает ОТР.

Запланировано три отраслевые экспозиции.

На одной из них представлено оборудование для обработки конструкционных материалов. Вторая посвящена технологиям для процессов сварки и резки. На третьей выставлены машины для лесозаготовительной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности.

«Российская промышленная неделя» пройдёт до 22 октября. В ней участвуют около 600 компаний.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Фонд развития промышленности Подмосковья выдал льготных кредитов на 330 млн рублей. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить