В Москве начала работу выставка «Российская промышленная неделя»
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Об этом сообщает ОТР.
Запланировано три отраслевые экспозиции.
На одной из них представлено оборудование для обработки конструкционных материалов. Вторая посвящена технологиям для процессов сварки и резки. На третьей выставлены машины для лесозаготовительной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности.
«Российская промышленная неделя» пройдёт до 22 октября. В ней участвуют около 600 компаний.
Ранее телеканал «360» сообщал, что Фонд развития промышленности Подмосковья выдал льготных кредитов на 330 млн рублей.