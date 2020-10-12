Фонд развития промышленности Подмосковья выдал льготных кредитов на 330 млн рублей

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С начала 2020 года шесть предприятий Подмосковья получили в областном Фонде развития промышленности льготные кредиты на сумму 330 млн рублей.
Фонд развития промышленности Подмосковья выдал льготных кредитов на 330 млн рублей
  • РИА Новости

Это помогает бизнесу Подмосковья развиваться и расширять своё производство, отметила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Организации благодаря такой поддержке закупают современное оборудование и создают новые рабочие места, передаёт слова министра телеканал «360».

«В рамках проектов, поддержанных фондом в этом году, в Подмосковье создадут более 210 рабочих мест с достойной зарплатой», — сказала Зиновьева.

По её словам, вложения в проекты, которые уже получили займы, составят 2,7 млрд рублей.

Займы Фонда развития промышленности Подмосковья доступны со ставкой от 1 до 5% годовых. Сумма — от 20 млн до 150 млн рублей.

Как сообщало ранее ФАН, представитель Движения гражданских инициатив, политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик оценил промышленный потенциал Санкт-Петербурга.

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