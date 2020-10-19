В Госдуме прокомментировали ситуацию с кальянными

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский прокомментировал ситуацию с кальянными.
В Госдуме прокомментировали ситуацию с кальянными
  • Pixabay

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он заявил, что кальянные заведения будут строго 18+.

«Мы хотим вообще ввести понятие «кальянный клуб» в федеральный закон, мы готовим такие изменения. Основной вид деятельности вычисляется по выручке. Если у вас выручка от кальянов больше, чем от напитков и бутербродов, значит, вы — кальянная», — сказал Боярский.

По его словам, если выручка больше от еды, то это общепит, и там нельзя курить.

Депутат также отметил, что в настоящее время он вместе с «представителями власти, министерствами, ведомствами, нашей фракцией в Госдуме» работает над тем, чтобы сохранить индустрию.

Как добавил Боярский, задача в том, чтобы отдельные кальянные смогли продолжить свою работу.

В сентябре главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королёв в беседе с НСН прокомментировал идею увеличить в 2021 году ставки акциза на сигареты и табачную продукцию на 20%.

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