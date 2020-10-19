В ОКБ прокомментировали ситуацию с ипотекой в России

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Генеральный директор Объединённого кредитного бюро Артур Александрович прокомментировал ситуацию с ипотекой в России.
В ОКБ прокомментировали ситуацию с ипотекой в России
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

По его словам, высокий уровень привлечения клиентов обеспечили государственные субсидии.

«Исторический рекорд по количеству выданных ипотечных кредитов был установлен во многом благодаря низким процентным ставкам», — цитирует эксперта ФБА «Экономика сегодня».

Как отметил Александрович, свою роль сыграла и программа льготной ипотеки, которая должна была завершиться до 1 ноября (о её продлении на тот момент не было известно).

«Заёмщики старались поскорее закрыть сделки, чтобы получить кредит на новостройку под 6,5% годовых», — добавил он.

Ранее доктор экономических наук Константин Ордов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию со льготной ипотекой в России.

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