В ОКБ прокомментировали ситуацию с ипотекой в России
- © Нина Зотина
- РИА Новости
По его словам, высокий уровень привлечения клиентов обеспечили государственные субсидии.
«Исторический рекорд по количеству выданных ипотечных кредитов был установлен во многом благодаря низким процентным ставкам», — цитирует эксперта ФБА «Экономика сегодня».
Как отметил Александрович, свою роль сыграла и программа льготной ипотеки, которая должна была завершиться до 1 ноября (о её продлении на тот момент не было известно).
«Заёмщики старались поскорее закрыть сделки, чтобы получить кредит на новостройку под 6,5% годовых», — добавил он.
Ранее доктор экономических наук Константин Ордов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию со льготной ипотекой в России.