Эксперт оценила ситуацию с дистанционным обучением

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Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», преподаватель английского языка Марина Балуева оценила ситуацию с дистанционным обучением.
Эксперт оценила ситуацию с дистанционным обучением
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

«Одна часть детей справилась с таким форматом, научившись эффективно пользоваться платформами», — сказала Балуева во время онлайн-эфира, проведённого Федеральным агентством новостей и медиагруппой «Патриот».

По её словам, дистант можно назвать инструментом, который в одних случаях работает, а в других — нет.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН рассказал о перспективах дистанционного обучения.

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