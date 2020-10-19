Эксперт оценила ситуацию с дистанционным обучением
- РИА Новости
Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».
«Одна часть детей справилась с таким форматом, научившись эффективно пользоваться платформами», — сказала Балуева во время онлайн-эфира, проведённого Федеральным агентством новостей и медиагруппой «Патриот».
По её словам, дистант можно назвать инструментом, который в одних случаях работает, а в других — нет.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН рассказал о перспективах дистанционного обучения.