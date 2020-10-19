Заслуженный учитель России оценил дистанционную форму обучения

Заслуженный учитель России доктор педагогических наук Евгений Ямбург оценил дистанционную форму обучения.

В беседе с Nation News он отметил, что онлайн-формат во время пандемии помог некоторым школьникам побороть страхи, избавиться от психологического стеснения среди сверстников, подтянуть оценки.

«Учителя работали с детьми в отдельных чатах. Дети-интроверты перестали стесняться, что их будут высмеивать. Они поднялись с троечников до хорошистов и отличников. А потом подтвердили свои знания на ЕГЭ», — пояснил эксперт.

Как считает Ямбург, школьное образование должно гибко реагировать на сложную эпидемиологическую обстановку и в случае необходимости вновь переходить на онлайн-формат.

«Здесь две стороны медали. Никто не заменит живого урока. Никогда не будет только дистанционного обучения, будет конвергенция — гибкое сочетание и того, и другого», — заключил он.

Ранее глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов в беседе с kp.ru оценил ситуацию с дистанционным обучением.