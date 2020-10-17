В России создают останавливающий размножение коронавируса препарат

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Препарат от коронавируса, останавливающий размножение вируса, на данный момент разрабатывается. Об этом заявил главный аллерголог-иммунолог Минздрава России, академик РАН Рахим Хаитов.
В России создают останавливающий размножение коронавируса препарат
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

«Специфического лекарства от коронавирусной инфекции, которое бы прицельно останавливало репликацию вируса, на данный момент нет. Мы разрабатываем такой препарат, который будет точно бить по генам, отвечающим за репликацию», — приводит РИА Новости слова Хаитова.

Уточняется, что разработка соответствующего препарата находится на доклинической стадии.

Ранее директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что на данный момент единственным лекарством, продемонстрировавшим свою эффективность против COVID-19 в тяжёлой форме, является дексаметазон. 

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