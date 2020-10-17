СМИ: В Ингушетии в результате перестрелки ликвидирован боевик

Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии при попытке задержания ликвидировали боевика, открывшего по ним огонь. Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.

«Силовики в Назрани попытались остановить автомобиль, в котором, по предварительным данным, мог находиться участник незаконных вооружённых формирований. Из автомашины по ним открыли огонь», — приводит агентство слова собеседника.

Уточняется, что результате перестрелки в автомашине произошёл взрыв, нападавший был ликвидирован.

Подробности происшествия выясняются.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в Волгограде.