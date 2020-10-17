СМИ: В Ингушетии в результате перестрелки ликвидирован боевик
- © РИА Новости / Наталья Селиверстова
«Силовики в Назрани попытались остановить автомобиль, в котором, по предварительным данным, мог находиться участник незаконных вооружённых формирований. Из автомашины по ним открыли огонь», — приводит агентство слова собеседника.
Уточняется, что результате перестрелки в автомашине произошёл взрыв, нападавший был ликвидирован.
Подробности происшествия выясняются.
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