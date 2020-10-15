ФСБ предотвратила теракты в Волгограде

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В Волгограде предотвращены теракты, говорится в сообщении ЦОС ФСБ России.
ФСБ предотвратила теракты в Волгограде
  • РИА Новости

«Пресечена деятельность межрегиональной ячейки запрещённой в России международной террористической организации «Катиба Таухид Валь-Джихад*», — цитирует РИА Новости сообщение.

В ФСБ рассказали, что при задержании главарь и его сообщник оказали вооружённое сопротивление и в результате были нейтрализованы.

По сообщению ведомства, обнаружено и изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, химические компоненты и поражающие элементы к СВУ, литература религиозного характера, а также карта Волгограда с отмеченными на ней планируемыми местами совершения терактов.

7 октября Федеральная служба безопасности задержала подозреваемого, который готовил теракт в Ставрополе.

* «Катиба Таухид Валь-Джихад» — организация признана террористической по решению Московского окружного военного суда от 05.06.2019.

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