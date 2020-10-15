ФСБ предотвратила теракты в Волгограде
- РИА Новости
«Пресечена деятельность межрегиональной ячейки запрещённой в России международной террористической организации «Катиба Таухид Валь-Джихад*», — цитирует РИА Новости сообщение.
В ФСБ рассказали, что при задержании главарь и его сообщник оказали вооружённое сопротивление и в результате были нейтрализованы.
По сообщению ведомства, обнаружено и изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, химические компоненты и поражающие элементы к СВУ, литература религиозного характера, а также карта Волгограда с отмеченными на ней планируемыми местами совершения терактов.
7 октября Федеральная служба безопасности задержала подозреваемого, который готовил теракт в Ставрополе.
* «Катиба Таухид Валь-Джихад» — организация признана террористической по решению Московского окружного военного суда от 05.06.2019.