ФСБ предотвратила теракты в Волгограде

В Волгограде предотвращены теракты, говорится в сообщении ЦОС ФСБ России.

«Пресечена деятельность межрегиональной ячейки запрещённой в России международной террористической организации «Катиба Таухид Валь-Джихад*», — цитирует РИА Новости сообщение.

В ФСБ рассказали, что при задержании главарь и его сообщник оказали вооружённое сопротивление и в результате были нейтрализованы.

По сообщению ведомства, обнаружено и изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, химические компоненты и поражающие элементы к СВУ, литература религиозного характера, а также карта Волгограда с отмеченными на ней планируемыми местами совершения терактов.

7 октября Федеральная служба безопасности задержала подозреваемого, который готовил теракт в Ставрополе.

* «Катиба Таухид Валь-Джихад» — организация признана террористической по решению Московского окружного военного суда от 05.06.2019.